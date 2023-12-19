Эксперт объяснил, почему нужно спать обнажённым даже зимой

В выборе времени сна решающую роль играет температура тела. И это связано с циркадным ритмом человека, то есть его внутренними биологическими часами, контролирующими цикл сна и бодрствования.

Погружение в глубокий сон связано с охлаждением тела. Поэтому если вы перед сном снимете одежду и температура вашего тела упадёт, то организм получит сигнал, что вам пора спать.