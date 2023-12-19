Эксперт объяснил, почему нужно спать обнажённым даже зимой

Эксперт объяснил, почему нужно спать обнажённым даже зимойДа, лучше перед сном снимать пижаму
По словам Сэмми Марго, дипломированного физиотерапевта, специализирующегося на проблемах сна, сон без одежды может быть полезен для здоровья. Это касается и холодных месяцев.
В выборе времени сна решающую роль играет температура тела. И это связано с циркадным ритмом человека, то есть его внутренними биологическими часами, контролирующими цикл сна и бодрствования.
Погружение в глубокий сон связано с охлаждением тела. Поэтому если вы перед сном снимете одежду и температура вашего тела упадёт, то организм получит сигнал, что вам пора спать.
Также сон в обнажённом виде вместе с партнёром приводит к физическому и эмоциональному сближению с ним. Это происходит из-за тесного контакта с кожей другого человека, что способствует выработке гормона окситоцина. Этот гормон связан с чувством любви и привязанности.
Исследования показывают, что сон без одежды даёт и другие преимущества для здоровья. Это улучшение состояния кожи, качества сна, снижение тревожности и уровня стресса, улучшение здоровья влагалища, предотвращение увеличения веса, снижение вероятности развития болезней сердца и диабета 2 типа, повышение мужской фертильности, повышение самооценки.
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