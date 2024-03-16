Эксперт объяснила, почему по выходным не стоит отсыпаться

Опубликовано 16 марта 2024, 06:47
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Эксперт объяснила, почему по выходным не стоит отсыпатьсяНарушение режима ведёт к ухудшению сна
Фармацевт Дебора Ли объяснила, почему на выходных, когда появляется время дольше поспать, этого лучше не делать.
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Специалист отметила, что желание поспать дольше обычного не помогает отдохнуть, напротив, лишает сил и вызывает ещё большую сонливость. Прчина в том, что если человек спит дольше своей повседневной нормы, нарушается естественный цикл сна и бодрствования.
Для сохранения тонуса и бодрости Ли посоветовала ложиться и вставать в одно и то же время ежедневно.
«Поздние подъёмы сбивают внутренние часы вашего организма, что приводит к трудностям с засыпанием. Такой беспорядочный режим наносит ущерб общему состоянию здоровья, провоцирует беспокойство и другие проблемы», — предупредила Ли.
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