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Бессонница
Врач объяснила, почему человек может проснуться уже уставшим
Фитнес и здоровье
21:56 | 20 июня, 2023
Учёные выяснили, почему люди, просыпающиеся рано, живут дольше, чем полуночники
Фитнес и здоровье
01:31 | 18 июня, 2023
Учёные объяснили, почему нельзя следить за временем, когда засыпаешь
Фитнес и здоровье
21:39 | 17 мая, 2023
Мешают кошмары? Простой способ от них избавиться
Фитнес и здоровье
13:45 | 07 мая, 2023
Доказано: бессонница может быть смертельной
Фитнес и здоровье
13:36 | 01 марта, 2023
Бессонницу научились лечить воздействием звука на мозг
Наука и технологии
06:40 | 31 января, 2023
Пять продуктов, которые спасут от бессонницы
Фитнес и здоровье
15:54 | 23 января, 2023
Бывает ли у животных бессонница
Наука и технологии
19:58 | 27 декабря, 2022
Есть ли связь между бессонницей, тревожностью и скрежетанием зубов во сне
Фитнес и здоровье
12:35 | 22 декабря, 2022
Названа неожиданная причина бессонницы
Фитнес и здоровье
16:06 | 11 декабря, 2022
Учёные: люди, которые оставляют смартфон на ночь возле кровати, плохо спят
Фитнес и здоровье
20:39 | 04 октября, 2022
Как легко справиться со стрессом и бессонницей
Фитнес и здоровье
12:33 | 02 октября, 2022
Какие натуральные продукты заменят снотворное
Бытовая техника
11:48 | 18 сентября, 2022
Чем опасна бессонница для пожилых
Фитнес и здоровье
17:27 | 07 сентября, 2022
Врач рассказал, как лучше засыпать в жаркую погоду
Фитнес и здоровье
20:37 | 20 июля, 2022
Два худших побочных эффекта бессонницы
Фитнес и здоровье
17:58 | 21 июня, 2022
Как частая бессонница может повлиять на мозг в старости
Фитнес и здоровье
22:06 | 20 мая, 2022
Страдаете от бессонницы? Самое время проверить сахар в крови
Фитнес и здоровье
11:18 | 08 апреля, 2022
Российские ученые нашли новый способ лечения бессонницы
Фитнес и здоровье
19:27 | 18 марта, 2022
Как избавиться от бессонницы, вызванной стрессом
Фитнес и здоровье
14:06 | 18 марта, 2022
Какой продукт поможет уснуть даже после чашки крепкого кофе
Фитнес и здоровье
17:48 | 25 февраля, 2022
С чем чаще всего связана бессонница
Фитнес и здоровье
11:45 | 20 февраля, 2022
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