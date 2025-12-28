Найден белок, который поможет вылечить бессонницу у кого угодно

В центре исследования — аминокислота триптофан. Она поступает в организм с пищей и необходима для выработки серотонина и мелатонина, пишут исследователи. Серотонин влияет на настроение и способность к обучению, а мелатонин регулирует сон и биологические ритмы. Однако триптофан может перерабатываться и другим способом — в так называемом кинурениновом пути. В таком случае образуются вещества, вредные для нервных клеток.

Учёные выяснили, что белок SIRT6 действует как «регулятор», помогая организму направлять триптофан в полезный «путь» — для создания серотонина и мелатонина. С возрастом и при некоторых заболеваниях активность SIRT6 снижается. В результате полезных веществ становится меньше, а токсичных — больше, что может приводить к проблемам со сном, настроением и мышлением.

Эти изменения можно частично обратить. В экспериментах на клетках, мухах и мышах исследователи смогли изменить работу связанных генов и уменьшить накопление вредных веществ в мозге.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.