Представлены специальные очки от бессонницы

Новинка, разработанная на основе 25-летних исследований инженеров из Университета Флиндерса в Южной Австралии, использует сине-зеленый свет для облегчения процесса засыпания.

Очки retimer 3 выглядят как оправа без линз, внутри которой установлены светодиоды. Эти светодиоды излучают мягкий сине-зеленый свет, который помогает регулировать циркадные ритмы и способствует выработке мелатонина — гормона, отвечающего за сон.

Гаджет можно использовать перед сном для чтения или выполнения спокойных вечерних занятий.

Первые прототипы были представлены на «Всемирном конгрессе сна 2023», где устройство получило положительные отзывы экспертов.

Очки также поддерживают фирменное приложение для iOS и Android, которое синхронизируется с сервисами Apple Health и Android Health Connect для отслеживания показателей сна. Стоимость retimer 3 составляет $160, а продажи начнутся в октябре 2024 года.