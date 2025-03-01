Сомнолог посоветовала не спать днём людям, страдающим бессонницей

Специалист объяснила, что дневной сон, а тем более слишком близкий по времени к моменту, когда обычно вырабатывается мелатонин, например, когда начинает темнеть, может затруднить засыпание.

Однако Царёва отмечает, что короткий 15-20-минутный дневной сон может быть полезен для людей, испытывающих повышенные физические и умственные нагрузки, а также для тех, кто болен и нуждается в восстановлении иммунитета. Хотя такие короткие периоды отдыха могут помочь людям «перезагрузиться», они не рекомендуются людям с бессонницей.

Сомнолог порекомендовала ограничить дневной сон, чтобы улучшить ночной сон. Кроме того, она советует немного вздремнуть утром, чтобы снять сонливость, и во время обеда, чтобы снять усталость. Однако, если перед этим поесть, то можно глубоко уснуть, после чего будет трудно проснуться.

«У кого повышенная физическая и психическая нагрузка, тому сон в 15-20 мин помогает перезагрузиться. У таких людей проблем с ночным сном нет. А вот у кого бессонница, дневной сон может сбить всё. Особенно, если это ближе ко времени, когда мелатонин начинает вырабатываться, когда начинает темнеть. Это потом может затруднять засыпание, поэтому таким людям мы рекомендуем ограничить дневной сон. А если нет проблем, то при стрессе можно использовать, или когда люди заболевают, чуть-чуть поспать и восстановить иммунитет. Говорят, что короткий сон утром помогает справиться с сонливостью, а в обед с усталостью. Если после еды, то с большей вероятностью вы погрузитесь в глубокий сон, а из него потом тяжело выходить», — подчеркнула врач.

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