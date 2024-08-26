Ученые из Саратова создали метод для борьбы с бессонницей

Опубликовано 26 августа 2024, 15:431 мин.
Ученые из Саратова создали метод для борьбы с бессонницейИ другими расстройствами сна
Ученые Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) разработали математическую модель, демонстрирующую влияние ритма секреции кортизола на регуляцию сна и бодрствования. Исследование, опубликованное в журнале The European Physical Journal Special Topics, открывает новые перспективы в лечении бессонницы и других расстройств сна.
© Ferra.ru
Кортизол, гормон стресса, тесно связан с циркадными ритмами организма, которые регулируют сон и бодрствование. Модель показала, что повышенная активность кортизола может нарушить синхронизацию внутренних часов организма, вызывая спонтанную внутреннюю рассинхронизацию. Это состояние проявляется нарушениями сна, усталостью и изменениями аппетита.
Исследователи также установили, что при небольших нарушениях организм может компенсировать сбои в ритме сна, однако при значительных расстройствах эта способность может быть нарушена.