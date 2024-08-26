Ученые из Саратова создали метод для борьбы с бессонницей

Кортизол, гормон стресса, тесно связан с циркадными ритмами организма, которые регулируют сон и бодрствование. Модель показала, что повышенная активность кортизола может нарушить синхронизацию внутренних часов организма, вызывая спонтанную внутреннюю рассинхронизацию. Это состояние проявляется нарушениями сна, усталостью и изменениями аппетита.

Исследователи также установили, что при небольших нарушениях организм может компенсировать сбои в ритме сна, однако при значительных расстройствах эта способность может быть нарушена.