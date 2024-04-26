Сомнолог рассказала о связи бессонницы и плотного ужина

Золотарёва отметила, что в некоторых случаях необходимо обращение к профессиональному сомнологу для коррекции. Но в основном помогут простые советы.

Среди них приём мелатонина, приглушение света в комнате, использование ароматических успокаивающих масел. Но важно помнить, что перед сном нельзя пить кофе и плотно ужинать: есть можно за 2-3 часа до отхода ко сну.

Это вредные привычки, ведущие к серьёзным нарушениям сна. Не стоит во второй половине дня употреблять и кофеиносодержащие напитки.

Сомнолог обратила внимание на важность полноценного сна, так как в этот период вырабатываются важные гормоны, восстанавливающие и обновляющие организм: мелатонин, тестостерон, лептин, кортизол, соматотропный гормон и другие. Дефицит сна может привести к возникновению и развитию сахарного диабета, гипертонии, ожирения, иммунодефицита, психических расстройств.

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