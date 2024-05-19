По ночам нужно спать: врач предупредил об опасности ночной работы для здоровья

По словам врача, в группу риска таких последствий недосыпа входят и люди, работающие по графику 2/2. Таким образом, возникает бессонница, являющаяся основой для множества тяжёлых болезней.

«Со временем возникает бессонница. Отоспать необходимые 8 часов станет невозможно, и у человека возникнет хронический недосып, что повлечёт за собой проблемы с трудоспособностью. Но по сравнению с развивающимися сердечно-сосудистыми болезнями это не так страшно. А падение иммунитета повлечет за собой ещё и онкологические заболевания», — отметил врач.

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