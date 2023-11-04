Это симптом расстроенной психики: усталость после сна назвали признаком болезни

Исследователи изучили данные множества людей с жалобами на подобные состояния после сна. Если человек спит «тонким» сном — продолжает думать во сне и помнит свои мысли и впечатления, может пересказать различные детали будто не спал, а был наяву, всё это говорит о расстройстве психики. Специалисты назвали это состояние парадоксальной бессонницей, но причины возникновения пока не установлены.

Предполагается, что на формирование этого состояния могут влиять раздражающие факторы: свет и шум, злоупотребление кофеином и т.п. К тому же парадоксальная бессонница вполне может оказаться и проявлением тревожного и депрессивного расстройств. При этих состояниях активизируется выработка гормона стресса кортизола, могут появляться навязчивые мысли. В итоге у человека всерьёз нарушаются циркадные ритмы.

Для борьбы с такими состояниями специалисты порекомендовали перед сном выключать свет, устранять все источники шума, не курить и не пить кофе и алкоголь на ночь. Кроме того, при таком диагнозе учёные подчеркнули важность когнитивно-поведенческой психотерапии.