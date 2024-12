Исследование связало ритм дыхания с улучшением памяти во время сна

До сих пор ученые знали, что определенные мозговые волны, такие как медленные волны, сонные веретена и колебания, связаны с консолидацией памяти. Однако их связь с ритмами дыхания была неизвестна. В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые показали, что эти мозговые волны синхронизируются с дыханием во время сна.

Команда, возглавляемая профессором Кристиной Зелано, обнаружила, что волны в гиппокампе — области мозга, ответственной за память — происходят в определенные моменты дыхательного цикла. Это открытие доказывает, что дыхание имеет ключевое значение для правильного укрепления памяти во время ночного отдыха.

Согласно исследованию, нарушения дыхания во сне, такие как апноэ, могут ухудшать процессы консолидации памяти, что имеет серьезные последствия для когнитивных функций.