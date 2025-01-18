Исследование выявило ошибки в самооценке сна

Эти выводы подчеркивают необходимость использования объективных методов оценки сна для ранней диагностики нарушений и разработки эффективных мер их устранения. Одним из таких инструментов является электроэнцефалография (ЭЭГ), которая позволяет точно измерять различные параметры сна.

Бессонница, например, часто диагностируется исключительно на основе жалоб пациента. Однако исследования показывают, что люди с этим расстройством могут воспринимать продолжительность своего сна как гораздо меньшую, чем она есть на самом деле. Это приводит к неадекватному лечению, включая попытки увеличить время сна у тех, кто уже получает его достаточно.

С другой стороны, люди, не осознающие своих проблем со сном, могут пропустить ранние симптомы серьезных нарушений, таких как апноэ.

Для решения этой проблемы стартап S’UIMIN Inc., основанный на базе Университета Цукубы, разработал портативные устройства для домашнего использования. Эти приборы позволяют проводить клинически точную ЭЭГ в привычных условиях. В исследовании приняли участие 421 человек, которые не проходили лечение от нарушений сна. Их сон отслеживали несколько ночей подряд с помощью этих устройств, а также собирали субъективные оценки их сна через анкеты.

Результаты подтвердили, что субъективные ощущения часто не совпадают с объективными данными.