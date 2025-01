Исследование выявило ошибки в самооценке сна

Объективные данные показали несоответствие субъективным оценкам

Ученые из Университета Цукубы провели исследование, выявившее существенные расхождения между субъективной оценкой качества сна и объективными данными. Результаты, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показали, что 66% людей, считавших свой сон плохим, не имели объективных проблем со сном. В то же время 45% опрошенных, уверенных в качестве своего сна, фактически страдали недосыпанием.