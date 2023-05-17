Учёные объяснили, почему нельзя следить за временем, когда засыпаешь

В исследовании приняли участие 5 тысяч добровольцев с различными проблемами со сном. Они прошли опрос о своих привычках, связанных со сном, а также вели дневник сна.

Выяснилось, что одна из самых распространённых привычек, усиливающих бессонницу из-за подспудно возникающего стресса, — контроль времени при отходе ко сну. На фоне этого учащается приём снотворного, которое далеко не всегда даёт ожидаемый эффект.

Поэтому исследователи предложили главную рекомендацию — отказаться от контроля времени. «Одна вещь, которую люди могли бы сделать — это повернуть или прикрыть свои часы, выбросить умные часы, убрать телефон, чтобы просто не проверять время. Нет ни одного места, где наблюдение за часами было бы особенно полезным», — объяснили авторы исследования.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.