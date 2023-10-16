Какие особенности организма приводят к стабильно тяжёлой бессоннице

Врачи используют разные модели при описании того, как человек получает бессонницу. Одна из новейших, взятых врачами за основу исследования, включает в себя такую штуку, как реактивность сна к стрессу. Грубо говоря, это характеристика, описывающая насколько сильно нужно «раздраконить» пациента разными внешними факторами и вообще стрессом, чтобы он заработал нарушения сна или вовсе его лишился.

В рамках научного эксперимента ученые решили собрать людей с высокой реактивностью сна к стрессу, чтобы выяснить, есть ли у них что-то общее. Получилось ли что-то разузнать? Давайте глянем!

Как проходило исследование?

Всего ученые взяли в группу для исследований 34 человека, у которых клинически были зафиксированы умеренные или тяжелые нарушения сна. В группу испытуемых брали людей от 18 до 75 лет, средний возраст пациентов составил 35 лет.

Врачи прогнали пациентов по целому ряду тестов, чтобы тщательно проанализировать их состояние.

Для проведения исследования были использованы различные тесты. Какие именно? Давайте глянем:

Опросник Форда по влиянию стресса на сон — этот тест предназначен для того, чтобы убедиться в высокой реактивности сна к стрессу у пациентов. Эта проверка нужна была не только для подстраховки, но и для понимания силы возможных реакций на стресс.

— этот тест предназначен для того, чтобы убедиться в высокой реактивности сна к стрессу у пациентов. Эта проверка нужна была не только для подстраховки, но и для понимания силы возможных реакций на стресс. Питтсбургский опросник — этот тест был позволяет пациенты рассказать о своих собственных ощущениях от бессонницы. В основном вопросы были нацелены на оценку качества сна.

— этот тест был позволяет пациенты рассказать о своих собственных ощущениях от бессонницы. В основном вопросы были нацелены на оценку качества сна. Опросник Индекса тяжести инсомнии — один из основных тестов, позволяющий выявить, насколько сильно каждому из пациентов бессонница портит жизнь.

— один из основных тестов, позволяющий выявить, насколько сильно каждому из пациентов бессонница портит жизнь. Интегративный тест тревожности — этот опросник нужен был для проверки гипотезы о влиянии тревожности пациента на его способность засыпать. Состоял из 30 вопросов, в которых пациентам предлагалось рассказать о том, как часто за последнее время они переживали сильные эмоциональные состояния. Стоит отметить, что опросник разделял тревожность на ситуативную (вызываемую какими-то конкретными событиями) и личностную (обусловленную личными качествами самого пациента)

— этот опросник нужен был для проверки гипотезы о влиянии тревожности пациента на его способность засыпать. Состоял из 30 вопросов, в которых пациентам предлагалось рассказать о том, как часто за последнее время они переживали сильные эмоциональные состояния. Стоит отметить, что опросник разделял тревожность на ситуативную (вызываемую какими-то конкретными событиями) и личностную (обусловленную личными качествами самого пациента) Опросник по Шкале для психологической экспресс-диагностике уровня невротизации — эти тесты позволяют определить количество невротиков среди группы испытуемых.

Что получилось узнать из этих данных?

В результате выяснилось, что у всех испытуемых, которым диагностировали высокую реактивность сна к стрессу (таких среди группы после повторных тестов оказалось 76%), обнаружили высокую личностную и ситуативную тревожность.

Важный момент: личностную тревожность у пациентов вызвали «эмоциональный дискомфорт», «астенический компонент тревожности» (нервное истощение), «фобический компонент» (т.е. страхи пациентов) и, отдельно — «тревожная оценка перспективы» (страхи пациентов за будущее, нередко «на вырост» и не имеющие почвы в настоящем). Что касается ситуативной тревожности, то ее, вероятно, также вызывают нервное истощение и эмоциональный дискомфорт.