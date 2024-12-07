Сомнолог посоветовал, как бороться с сонным параличом

Врач отметил, что сонный паралич — следствие нарушения циркадных ритмов и различных неврологических дефицитов. По словам Дуйкина, ключевые способы борьбы с сонным параличом — гимнастика для глаз и соблюдение гигиены сна.

Сомнолог рассказал, что когда человек спит, находится в некоем параличе. Такое состояние — «нейро-химический блок нашего организма, который включается во время REM-фазы, то есть, фазы быстрого сна, когда мы видим сны». И этот блок необходим человеку, чтобы не реализовать наяву то, что происходит во сне: чтобы человек, который в данный момент видит сон, «не побежал в атаку» и в итоге не причинил вреда себе и окружающим.

Врач отметил, что сонный паралич встречается и у здоровых людей, которые мало спят. Может происходить так, что человек уже практически проснулся, пришёл в сознание, но всё никак не может пошевелиться. Потому что часть мозга продолжает спать и видеть сон.

И чтобы избавиться от этого неприятного и пугающего состояния, следует нормализовать трудовой график и соблюдать гигиену сна — регулярно ложиться спать в одно и то же время, а также проработать неврологические и психологические дефициты.

И если сонный паралич всё-таки произошёл, стоит попробовать гимнастику для глаз, потому что в таком состоянии у человека «сохраняется одна возможность движения — это движение глаз». Такие упражнения предполагают постепенное вращение глазами, после чего двигательная активность постепенно восстановится; как правило, сначала активизируются мимические мышцы лица. Затем нужно пошевелить пальцами рук, ног, и потом нужно начать шевелить всеми конечностями.

«Сонный паралич может встречаться у здоровых людей, которые мало спят, например. Но также он бывает предвестником такого редкого заболевания как нарколепсия. Частая причина — нарушение циркадных ритмов из-за командировок, ночных смен, недосыпов. Другими причинами могут быть неврологические дефициты, излишняя впечатлительность, эмоциональная лабильность, гаджетомания», — рассказал сомнолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.