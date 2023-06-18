Учёные выяснили, почему люди, просыпающиеся рано, живут дольше, чем полуночники

Первые эксперименты в этой области начали проводить в 1981 году. Первые участники с помощью теста определили свой хронотип и рассказали о пагубных привычках. Средой возраст участников составил 41 год. Исследование завершилось в 2018 году: к тому моменту умерли более 8,7 тысяч человек.

На этот раз финские учёные учли фактор вредных привычек и выявили, что среди таких полуночников смертность на 9% выше, чем у тех, кто рано встаёт и рано отходит ко сну. А у тех, кто спит днём и бодрствует ночью, но не имеет пагубных пристрастий, такого уровня смертности нет. Также режим сна оказался связан с возникновением ряда психических расстройств, вызывающих зависимости.

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