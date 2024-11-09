Нейрохирург назвал бессонницу и галлюцинации признаками развивающейся деменции

По словам учёного, эти состояния могут быть проявлениями любой формы деменции на средней стадии, однако при деменции с тельцами Леви бессонница и галлюцинации могут быть самым первым симптомом этой формы.

Захаров отметил, что деменция с тельцами Леви — вторая по распространённости в мире форма деменции после болезни Альцгеймера. Как правило, клиническая картина проявляется сочетанием нарастающего слабоумия и психических отклонений, включая симптоматику паркинсонизма, расстройства сна и повышенный мышечный тонус.

«К общим для разных видов деменции факторам риска относится повышенное кровяное давление, сахарный диабет, избыточный вес, повышенный холестерин, травмы головы, низкий уровень образования и интеллектуальной активности. Поэтому своевременное лечение сосудистых заболеваний, контроль сахара в крови, активный образ жизни имеют большое значение для того, чтобы сохранить до старости ясный ум и твёрдую память», – объяснил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.