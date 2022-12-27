Бывает ли у животных бессонница

Другие животные демонстрируют поведение, подобное бессоннице. Например, в одном исследовании было обнаружено, что когда самцов крыс переселяли из их индивидуальных клеток в чужие, у них проявлялось то, что напоминало бессонницу, вызванную стрессом. Кроме того, нечто похожее наблюдали у мух.

Впрочем, тут всё равно есть некоторая сложность. Остаётся неясным, пытаются ли животные, подобно человеку, заснуть в моменты, когда этого долго не происходит.