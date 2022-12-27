Наука и технологии
19:58, 27 декабря 2022
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Бывает ли у животных бессонница

Что говорят на эту тему исследования?

Эксперт рассказал, что у других животных тоже бывает подобие бессонницы. Это не исключительно людское бремя.

Бывает ли у животных бессонница

Фото: Unsplash

Другие животные демонстрируют поведение, подобное бессоннице. Например, в одном исследовании было обнаружено, что когда самцов крыс переселяли из их индивидуальных клеток в чужие, у них проявлялось то, что напоминало бессонницу, вызванную стрессом. Кроме того, нечто похожее наблюдали у мух.

Впрочем, тут всё равно есть некоторая сложность. Остаётся неясным, пытаются ли животные, подобно человеку, заснуть в моменты, когда этого долго не происходит.

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