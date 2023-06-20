Врач объяснила, почему человек может проснуться уже уставшим

По словам специалиста, подобное состояние говорит о хронических проблемах ЖКТ. Как правило, на это влияет потребление сладкого на ночь и плохой сон.

Врач подчеркнула, что неправильное питание на самом деле оказывает непосредственное влияние на развитие хронической усталости. К тому же из-за этого по утрам может быть отёчность лица, вздутие, лишний вес.

Чтобы избежать названных проблем и вернуть утреннюю энергичность, врач порекомендовала не нагружать желудок тяжёлой пищей и сладостями на ночь и хорошо высыпаться, а для этого спать не менее 8 часов.

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