Новое исследование показало, почему некоторые люди не могут “отключиться” от потока мыслей ночью

Новое исследование показало, почему некоторые люди не могут “отключиться” от потока мыслей ночьюОб этом говорится в статье, опубликованной в журнале Sleep Medicine
В рамках нового исследования специалисты наблюдали за 32 пожилыми людьми (16 с бессонницей и 16 со здоровым сном) в строго контролируемых лабораторных условиях. Участники находились в постели и в тускло освещённой комнате. При этом они бодрствовали. Каждый час им нужно было заполнять контрольные списки, оценивая тон, качество и управляемость своих мыслей.
В группе людей с бессонницей было несколько ключевых отличий от группы здоровых участников. У тех, кто страдал от проблем со сном, не наблюдалось такого же значительного понижения активности мозга ночью, как у людей с хорошим сном. Мыслительный процесс этих участников оставался более "дневным" в ночные часы.
Когнитивные пики у людей с бессонницей тоже задерживались примерно на 6,5 часов. Это значит, что их внутренние часы могут способствовать тому, чтобы мозг активно работал до поздней ночи. Получается, что у таких людей мозг просто не получает чётких сигналов "отключиться" ночью.
