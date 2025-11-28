Новое исследование показало, почему некоторые люди не могут “отключиться” от потока мыслей ночью

В группе людей с бессонницей было несколько ключевых отличий от группы здоровых участников. У тех, кто страдал от проблем со сном, не наблюдалось такого же значительного понижения активности мозга ночью, как у людей с хорошим сном. Мыслительный процесс этих участников оставался более "дневным" в ночные часы.

Когнитивные пики у людей с бессонницей тоже задерживались примерно на 6,5 часов. Это значит, что их внутренние часы могут способствовать тому, чтобы мозг активно работал до поздней ночи. Получается, что у таких людей мозг просто не получает чётких сигналов "отключиться" ночью.

