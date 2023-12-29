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Фитнес и здоровье
09:45, 29 декабря 2023
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Эксперт по сну объяснил, почему никогда нельзя спать с грелкой

Даже если вам очень холодно

Грелки — один из самых популярных способов согреться. Но Ребекка Суэйн, эксперт по сну в WinstonsBeds, предупредила, что сон с грелкой может быть опасен для здоровья.

По словам специалиста в области сна Ребекки Суэйн, спать с грелкой действительно может быть небезопасно. Дело в том, что со временем материал грелки может начать разлагаться. Эта особенность повышает вероятность появления травм и ожогов. Именно поэтому грелки рекомендуется менять каждые три года, а также чистить после каждого использования.

Эксперт по сну объяснил, почему никогда нельзя спать с грелкой
© Getty Images

Кроме того, грелки не рассчитаны на какие-либо нагрузки, давление и т.п. Поэтому если вы ночью во сне на них случайно ляжете, то это может привести к утечке воды, серьёзным ожогам, волдырям.

Слишком длительный контакт грелки с кожей может вызвать ожоги, красную сыпь, раздражение кожи. Также засыпание с грелкой приводит к перегреву тела по ночам, ночной потливости, нарушению сна.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Daily Express
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#сон
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#медицина
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#здоровье
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#человек
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