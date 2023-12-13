Эксперт по сну предупреждает: острый перекус бывает вреден

Хотя острая пища, как, например, индийское карри, доставляет удовольствие вашим (или нет) вкусовым рецепторам, она может нанести вред сну. Содержащиеся в острой пище соединения, такие как капсаицин, могут вызывать дискомфорт и кислотный рефлюкс, что мешает погрузиться в спокойную дрему.

Раздражение, вызванное этими продуктами, может усугубить такие заболевания, как обструктивное апноэ сна. Кроме того, капсаицин повышает температуру тела, препятствуя естественному процессу охлаждения, необходимому для качественного сна.

Чтобы свести к минимуму нарушения сна, Дениз советует избегать острых блюд по крайней мере за три-четыре часа до сна, чтобы дать достаточно времени на переваривание пищи.

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