Опубликовано 23 ноября 2025, 22:451 мин.
Эксперт Подчиненова: ИИ и генетика способны помочь людям дожить до 150 лет«Волшебной таблетки» не существует
Персонализированная медицина с применением искусственного интеллекта и генное редактирование могут в будущем помочь людям продлить жизнь до 150 лет. Однако создание единой «волшебной таблетки» для долголетия, способной остановить старение, маловероятно, пишет ТАСС со ссылкой на замдиректора Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарью Подчиненову.
В науке существует несколько теорий старения. Одна связывает его с укорочением теломер — концевых участков хромосом, которые сокращаются при делении клеток, снижая их способность к регенерации. Другая объясняет старение хроническим воспалением, третья — накоплением свободных радикалов и потерей мышечной активности.
Подчиненова отметила, что воздействовать на весь процесс старения с помощью одного препарата невозможно. Хоть и натуральные биоактивные соединения, например, в экстрактах виноградных косточек, действительно полезны для здоровья и могут замедлять старение отдельных процессов.
