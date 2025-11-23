Эксперт Подчиненова: ИИ и генетика способны помочь людям дожить до 150 лет

В науке существует несколько теорий старения. Одна связывает его с укорочением теломер — концевых участков хромосом, которые сокращаются при делении клеток, снижая их способность к регенерации. Другая объясняет старение хроническим воспалением, третья — накоплением свободных радикалов и потерей мышечной активности.

Подчиненова отметила, что воздействовать на весь процесс старения с помощью одного препарата невозможно. Хоть и натуральные биоактивные соединения, например, в экстрактах виноградных косточек, действительно полезны для здоровья и могут замедлять старение отдельных процессов.

