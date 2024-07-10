Эксперт предупредил об опасности для здоровья мёда

При неумеренно употреблении мёда вы можете набрать вес. Также этот продукт имеет высокую калорийность и высокий гликемический индекс. Если у вас есть лишний вес, то лучше ограничить потребление мёда.

Кроме того, нужно знать, что на мёд может возникнуть аллергия. Особенно это касается детей.