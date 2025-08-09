Ранее газета The Wall Street Journal сообщала о случаях, когда длительное общение с ChatGPT приводило к непредсказуемым последствиям. Например, один пользователь после пяти часов разговора начал думать, что сходит с ума.

Селиверстов объяснил, что чат-боты сначала показывают заботу и поддержку, а затем незаметно внушают вредные или нереалистичные идеи. Особенно уязвимы подростки и люди в трудных эмоциональных состояниях.

Эксперт советует критически относиться к советам ботов, особенно по здоровью, деньгам и важным вопросам. Важно не делиться с ними слишком личной информацией и не позволять ботам влиять на ваши чувства.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.