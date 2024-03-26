Эксперт рассказал, как атмосфера влияет на тело и здоровье людей

Эксперт рассказал, как атмосфера влияет на тело и здоровье людейВот что вам нужно об этом знать
Весна
В это время у некоторых людей начинается аллергия на пыльцу. По возможности аллергикам в дни, когда пыльцы очень много, рекомендуется оставаться дома и держать окна закрытыми. Если же вам приходится проводить время вне дома, то после прогулки примите душ и переоденьтесь.
Также тепло и свет вызывают так называемую весеннюю лихорадку. Для неё характерны всплески энергии, вызванные гормональными изменениями в организме. Правда, у некоторых людей из-за этого, наоборот, может снизиться продуктивность и обостриться депрессия.
Эксперты предупреждают, что из-за перехода на летнее время могут нарушиться естественные ритмы тела. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже по выходным.
Неустойчивая весенняя погода и атмосферное давление могут усугубить симптомы у некоторых пациентов с артритом. Чтобы облегчить это, делайте лёгкую растяжку, холодные и горячие компрессы.
Лето
Жара может стать одной из самых смертоносных опасностей. Пейте в это время воду, безалкогольные газированные напитки и напитки без кофеина. Также постарайтесь меньше тренироваться.
Ультрафиолетовое излучение, согласно медицинским исследованиям, приводит к различным долгосрочным проблемам со здоровьем. В том числе к повреждению глаз и раку. В краткосрочной перспективе вы получите солнечные ожоги. Старайтесь не находиться на солнце в период с 10 до 16 часов, закрывайте тело одеждой, носите солнцезащитные очки, пользуйтесь солнцезащитным кремом с SPF 30 или больше.
Осень
В сентябре и октябре дни становятся короче. Поэтому вполне естественно, что вы можете ощущать меланхолию, упадок сил, более сильный голод, чем обычно. По оценкам, 5% людей страдают сезонным аффективным расстройством, формой депрессии, а от 10% до 20% страдают лёгкой формой этого расстройства. Специалисты рекомендуют как можно раньше в этом случае выходить на свет.
Из-за стремительных изменений погоды у некоторых людей осенью возникает головная боль. Вы можете избавиться от неё при помощи лекарств без рецепта (ибупрофен), а от мигрени — при помощи горячих или холодных компрессов.
У астматиков осенью ухудшается дыхание. Этому могут способствовать изменения погоды, осенние аллергены, простуда. Знайте свои триггеры и избегайте их. Также могут помочь ингаляторы.
От простуды же не существует лекарства, кроме времени. Чтобы избежать болезни, чаще мойте руки, избегайте прикосновений к лицу. Если же вы простудились, пейте больше жидкости, отдыхайте.
Зима
Врачи предупреждают, что это время года опасно обморожениями, переохлаждением. Из-за сужения кровеносных сосудов на холоде люди с заболеваниями сердца могут подвергнуться опасности. Носите тёплую одежду, защищайте от холода руки и ноги, пейте достаточное количество воды.
Также зимой кожа часто становится сухой. В этом случае каждый день пользуйтесь увлажняющим кремом, избегайте горячего душа, прикрывайте кожу, когда находитесь на улице.
Исследования показывают, что зимой люди испытывают дефицит витамина D. Чтобы этого избежать старайтесь в солнечные дни проводить время на улице, ешьте продукты с витамином D (жирная рыба, некоторые йогурты), рассмотрите приём пищевых добавок.
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