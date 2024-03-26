Эксперт рассказал, как атмосфера влияет на тело и здоровье людей

Весна

В это время у некоторых людей начинается аллергия на пыльцу. По возможности аллергикам в дни, когда пыльцы очень много, рекомендуется оставаться дома и держать окна закрытыми. Если же вам приходится проводить время вне дома, то после прогулки примите душ и переоденьтесь.

Также тепло и свет вызывают так называемую весеннюю лихорадку. Для неё характерны всплески энергии, вызванные гормональными изменениями в организме. Правда, у некоторых людей из-за этого, наоборот, может снизиться продуктивность и обостриться депрессия.

Эксперты предупреждают, что из-за перехода на летнее время могут нарушиться естественные ритмы тела. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже по выходным.

Неустойчивая весенняя погода и атмосферное давление могут усугубить симптомы у некоторых пациентов с артритом. Чтобы облегчить это, делайте лёгкую растяжку, холодные и горячие компрессы.

Лето

Жара может стать одной из самых смертоносных опасностей. Пейте в это время воду, безалкогольные газированные напитки и напитки без кофеина. Также постарайтесь меньше тренироваться.

Ультрафиолетовое излучение, согласно медицинским исследованиям, приводит к различным долгосрочным проблемам со здоровьем. В том числе к повреждению глаз и раку. В краткосрочной перспективе вы получите солнечные ожоги. Старайтесь не находиться на солнце в период с 10 до 16 часов, закрывайте тело одеждой, носите солнцезащитные очки, пользуйтесь солнцезащитным кремом с SPF 30 или больше.