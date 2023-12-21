Эксперт рассказал, как укрепить иммунитет в новом году

Эксперт рассказал, как укрепить иммунитет в новом годуСледуйте трём правилам
Многие из нас хотят с января начать заниматься своим телом. Но поддерживать иммунитет в пик заболеваемости гриппом и простудой может быть непросто. Профессор Глен Дэвисон поделился советами, как одновременно улучшить физическую форму и укрепить иммунную систему.
Регулярная физическая активность умеренной интенсивности. Она особенно полезна для укрепления иммунитета и снижения риска заражения вирусами. Известно, что тренировки также благотворно влияют на общее самочувствие, настроение и психологическое состояние человека. Пользу приносят все виды физической активности: от ходьбы до бега и езды на велосипеде, от работы в саду до уборки в гараже.
Здоровое и сбалансированное питание. Недостаток питательных веществ отрицательно влияет на иммунную функцию. Каждый день ешьте много свежих фруктов и овощей, причём старайтесь, чтобы они были различных цветов. А ещё лучше избегать чрезмерного употребления алкоголя, так как это может плохо сказаться на иммунитете и устойчивости организма к инфекциям.
Будьте осторожны с добавками. Мультинутриенты могут быть полезны для людей, у которых точно есть дефицит каких-то веществ. Ряд пищевых добавок, включая пробиотики и некоторые продукты растительного происхождения (эхинацея, черная бузина и некоторые полифенолы), приносит пользу лишь в определённых ситуациях.
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