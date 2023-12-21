Эксперт рассказал, как укрепить иммунитет в новом году

Регулярная физическая активность умеренной интенсивности. Она особенно полезна для укрепления иммунитета и снижения риска заражения вирусами. Известно, что тренировки также благотворно влияют на общее самочувствие, настроение и психологическое состояние человека. Пользу приносят все виды физической активности: от ходьбы до бега и езды на велосипеде, от работы в саду до уборки в гараже.

Здоровое и сбалансированное питание. Недостаток питательных веществ отрицательно влияет на иммунную функцию. Каждый день ешьте много свежих фруктов и овощей, причём старайтесь, чтобы они были различных цветов. А ещё лучше избегать чрезмерного употребления алкоголя, так как это может плохо сказаться на иммунитете и устойчивости организма к инфекциям.