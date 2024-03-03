Эксперт рассказал, могут ли люди создать лекарства, которые улучшат их умственные способности

Способностью изменять сознание человека обладает и спайс. Даже умеренное воздействие специи окрашивает весь глаз в тёмно-синий цвет (это наблюдается у фрименов Арракиса из-за постоянного воздействия этого вещества). Вероятно, это мало чем отличается от постоянного расширения зрачков, которое может сопровождать в реальном мире употребление рекреационных наркотиков.

Сегодня существуют и ноотропы, то есть «умные таблетки», которые принимают те, кто ищет умственного превосходства. Производители этих препаратов утверждают, что они могут улучшить когнитивные функции: память, внимание, творческие способности и мотивацию. Иногда ноотропы назначают для лечения СДВГ и деменции. Однако без рецепта их принимать всё же не стоит. Исследование 2020 года, проведённое Гарвардской медицинской школой в Бостоне, штат Массачусетс, показало, что они могут содержать вещества, ещё не одобренные для медицинского использования. «Приём этих добавок представляет потенциально серьёзный риск для здоровья», — говорит автор исследования доктор Питер Коэн.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.