Эксперт рассказал, можно ли сейчас "вылечить" старость

Это значит, что даже если человечество избавится от всех болезней, в возрасте 100 лет их тела станут максимально хрупкими и мало пригодными для жизни. Подтверждением этому служит недавнее исследование. Его результаты показывают, что человеческое тело не может выдержать более 120 и тем более 150 лет. К этому возрасту в ДНК накопится достаточно дефектов и повреждений и наступит "окончательная затяжная смерть".

Вместе с тем журналист полагает, что в будущем мы сможем определить и "позаимствовать" у животных специальные ферменты, замедляющие старение. За счёт этого мы обеспечим себе более здоровую и долгую жизнь.

Однако Ховард заключает: даже если человек будет жить до 200 лет, этого может оказаться недостаточно. И ответа на вопрос "Достаточно долго - это сколько?" так и не будет. Кроме того, он признаётся, что для него сама идея избавления от процесса старения - что-то вроде заблуждения. По словам специалиста, смерть будет существовать всегда, поэтому лучше избавляться от самого страха смерти.