Эксперт рассказал, можно ли сейчас "вылечить" старость

Эксперт рассказал, можно ли сейчас "вылечить" старостьИ сколько лет способен прожить человек
В наше время, как сообщает Говард, люди живут примерно в два раза дольше, чем в 1900 году: более 70 лет.
А если говорить о как можно большей продолжительности жизни, то возникает проблема. Дело в том, объясняет специалист, что клетки в целом не рассчитаны на длительное существование. Так, тело животных создано в первую очередь для продолжения рода. Более того, в процессе эволюции те, кто долго жил, не размножаясь, могли легко быть съедены хищниками или ещё каким-то образом погибнуть. То есть, заключает эксперт, старение в некоторой мере присутствует в нашей ДНК.
Это значит, что даже если человечество избавится от всех болезней, в возрасте 100 лет их тела станут максимально хрупкими и мало пригодными для жизни. Подтверждением этому служит недавнее исследование. Его результаты показывают, что человеческое тело не может выдержать более 120 и тем более 150 лет. К этому возрасту в ДНК накопится достаточно дефектов и повреждений и наступит "окончательная затяжная смерть".
Вместе с тем журналист полагает, что в будущем мы сможем определить и "позаимствовать" у животных специальные ферменты, замедляющие старение. За счёт этого мы обеспечим себе более здоровую и долгую жизнь.
Однако Ховард заключает: даже если человек будет жить до 200 лет, этого может оказаться недостаточно. И ответа на вопрос "Достаточно долго - это сколько?" так и не будет. Кроме того, он признаётся, что для него сама идея избавления от процесса старения - что-то вроде заблуждения. По словам специалиста, смерть будет существовать всегда, поэтому лучше избавляться от самого страха смерти.