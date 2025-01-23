Эксперт рассказал о пользе беговых лыж для здоровья сердца

Опубликовано 23 января 2025, 03:461 мин.
Эксперт рассказал о пользе беговых лыж для здоровья сердцаИ иммунной системы
Эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Саветников рассказал о пользе для здоровья лыжного спорта, особенно беговых лыж.
Эксперт подчеркнул, что беговые лыжи укрепляют работу сердца и усиливают кровообращение. К тому же этот вид спорта укрепляет иммунитет и снижает восприимчивость к простудным заболеваниям.
«Катание на беговых лыжах проходит на свежем воздухе, часто в условиях умеренного мороза. Такие тренировки помогают организму адаптироваться к низким температурам, укрепляют иммунитет», — рассказал Саветников.
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