Эксперт рассказал о пользе беговых лыж для здоровья сердца

Эксперт подчеркнул, что беговые лыжи укрепляют работу сердца и усиливают кровообращение. К тому же этот вид спорта укрепляет иммунитет и снижает восприимчивость к простудным заболеваниям.

«Катание на беговых лыжах проходит на свежем воздухе, часто в условиях умеренного мороза. Такие тренировки помогают организму адаптироваться к низким температурам, укрепляют иммунитет», — рассказал Саветников.

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