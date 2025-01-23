Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 января 2025, 03:46
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Эксперт рассказал о пользе беговых лыж для здоровья сердца

И иммунной системы
Эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Саветников рассказал о пользе для здоровья лыжного спорта, особенно беговых лыж.
Эксперт рассказал о пользе беговых лыж для здоровья сердца
© Pressfoto / Freepik

Эксперт подчеркнул, что беговые лыжи укрепляют работу сердца и усиливают кровообращение. К тому же этот вид спорта укрепляет иммунитет и снижает восприимчивость к простудным заболеваниям.

«Катание на беговых лыжах проходит на свежем воздухе, часто в условиях умеренного мороза. Такие тренировки помогают организму адаптироваться к низким температурам, укрепляют иммунитет», — рассказал Саветников.

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Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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