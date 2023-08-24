Эксперт рассказала, какой рацион лучше всего помогает нарастить мышцы

Занимаясь спортом, необходимо следить за питанием, особенно после тренировок, чтобы организм получил необходимые ресурсы для восстановления. Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, что важно употреблять белковую пищу в первые полчаса после тренировки, это так называемое белково-углеводное окно. Протеиновые коктейли полезны, но не стоит заменять ими обычную пищу, так как организму нужна твёрдая пища для нормальной работы кишечника.

Белок играет важную роль в построении мышц и ускорении обмена веществ, поэтому в рационе спортсменов должны быть мясо, бобовые и молочные продукты. Также важны медленные углеводы, такие как крупы и цельнозерновой хлеб, которые предоставляют энергию. Перед тренировкой их можно употребить за 1,5–2 часа, чтобы занятие было продуктивным.

Специальные спортивные напитки с кофеином могут повысить уровень энергии, но следует быть осторожными, так как они могут влиять на сердце и сосуды. Кроме того, для роста мышечной массы необходимы витамины и минералы, которые можно получить из овощей, фруктов, кисломолочных продуктов и витаминных комплексов.