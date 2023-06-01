Фитнес и здоровье
10:59, 01 июня 2023
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Эксперт рассказала, в какой позе лучше всего спать в жару

И дала ещё несколько советов по поводу того, как пережить это время

Из-за жары хорошо высыпаться может быть очень сложно. А из-за недостатка сна бывает тяжело выполнять повседневные дела, также недосып повышает риск развития определённых болезней. Поэтому эксперт по сну Элисон Джонс из компании Sealy дала несколько рекомендаций, связанных со сном в жаркую погоду.

Прежде всего, в жару нужно постараться спать на боку. Так телу будет легче регулировать температуру.

Также держите голову, шею, ступни и запястья в прохладе. Благодаря этому вы сможете снизить внутреннюю температуру.

Смените постельное бельё. Возьмите что-то сделанное из льна или хлопка вместо синтетических тканей, атласа. А если вы ищете что-то необычное, то присмотритесь к вискозе из бамбуке, египетскому хлопку. Выбирайте также бельё светло-голубого, розового цвета.

Купите правильный матрас. Модели с наполнителем из толстой пены поглощают и удерживают тепло тела, поэтому вы будете чувствовать себя с таким матрасом в жару лучше.

Эксперт рассказала, в какой позе лучше всего спать в жару
Healthline

При этом не отказывайтесь от пижамы. Просто наденьте лёгкую, свободную и широкую одежду.

Пейте достаточно воды. Это позволит, помимо всего прочего, снизить температуру тела.

Наконец, приступайте к тренировкам заранее. В жару лучше заниматься спортом не вечером, а с утра, когда температура ещё не такая высокая.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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