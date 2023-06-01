Эксперт рассказала, в какой позе лучше всего спать в жару

Прежде всего, в жару нужно постараться спать на боку. Так телу будет легче регулировать температуру.

Также держите голову, шею, ступни и запястья в прохладе. Благодаря этому вы сможете снизить внутреннюю температуру.

Смените постельное бельё. Возьмите что-то сделанное из льна или хлопка вместо синтетических тканей, атласа. А если вы ищете что-то необычное, то присмотритесь к вискозе из бамбуке, египетскому хлопку. Выбирайте также бельё светло-голубого, розового цвета.

Купите правильный матрас. Модели с наполнителем из толстой пены поглощают и удерживают тепло тела, поэтому вы будете чувствовать себя с таким матрасом в жару лучше.