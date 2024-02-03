Эксперт: Россию ждет всплеск заболеваемости гриппом и ковидом

Эксперт: Россию ждет всплеск заболеваемости гриппом и ковидомВ середине февраля
Если говорить про грипп и ОРВИ, этот сезон протекает не хуже, чем прошлогодний. Скорее всего, даже суммарно (заболевших) будет поменьше, чем в прошлом сезоне, но это значительно выше, чем те уровни, которые мы видели в пандемию. Особо факторов, которые бы заметно изменили динамику заболеваемости гриппом и ОРВИ, я не вижу. Думаю, во второй половине февраля будут пики, а дальше будет спад довольно заметный, фактически в конце апреля это все дело практически полностью спадет. Заболеваемость останется, но она будет очень небольшой
Что касается COVID-19, то, по словам Крючкова, пик заболеваемости, скорее всего, придется на вторую половину февраля, но спад заболеваемости будет гораздо более длительным. «Там снижение будет не до уровня ОРВИ и гриппа, там будут довольно значимые уровни», — сказал он.
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