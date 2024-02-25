Эксперты дали советы по улучшению половой жизни

Доктор Пол Ван Дер Вестхейзен из медицинской компании Medichecks отмечает, что все средства, которые помогают вам согреться, снижают вероятность неудачного секса зимой. В том числе и носки. Согласно результатам исследований, 80% мужчин и женщин достигают оргазма, если занимаются любовью в носках. Среди тех, кто занимается сексом без носков, оргазма достигают только 50%. Кроме того, эта практика поможет предотвратить эректильную дисфункцию.

В праздники многие из нас набирают вес. Это может вызвать проблемы с эрекцией. Решение — занятия спортом и сбалансированное питание.

Известно, что с возрастом уровень тестостерона уменьшается. Это может способствовать возникновению эректильной дисфункции. Помочь в этом случае может врач.