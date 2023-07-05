Эксперты назвали два лучших способа укрепить сердце

Ультраобработанные продукты повышают вероятность развития болезней сердца, а также возникновения проблем с уровнем сахара в крови, кровяным давлением, мозгом.

Химические вещества, входящие в состав таких продуктов, могут повысить аппетит и вызвать впоследствии плохое самочувствие.

Кроме того, профессор Тим Спектор порекомендовал всем съедать 30 видов растительной пищи в неделю. Это могут быть фрукты, овощи, орехи, семена, травы или специи. Даже кофе можно назвать растительным продуктом, так как он представляет собой ферментированные бобы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.