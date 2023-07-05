Фитнес и здоровье
14:02, 05 июля 2023
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Эксперты назвали два лучших способа укрепить сердце

Нужно всего лишь немного изменить рацион

Болезни сердца ежегодно уносят более 160 тысяч жизней. И важную роль в этом может играть питание.

Доктор Майкл Мосли вместе с профессором Тимом Спектором объяснил, какие продукты считаются лучшими для сердца, а какой пищи лучше избегать.

Прежде всего, нужно отказаться от ультраобработанной пищи и вместо неё употреблять растительную. Это подтверждают оба специалиста.

Эксперты назвали два лучших способа укрепить сердце
Weil

Ультраобработанные продукты повышают вероятность развития болезней сердца, а также возникновения проблем с уровнем сахара в крови, кровяным давлением, мозгом.

Химические вещества, входящие в состав таких продуктов, могут повысить аппетит и вызвать впоследствии плохое самочувствие.

Кроме того, профессор Тим Спектор порекомендовал всем съедать 30 видов растительной пищи в неделю. Это могут быть фрукты, овощи, орехи, семена, травы или специи. Даже кофе можно назвать растительным продуктом, так как он представляет собой ферментированные бобы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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