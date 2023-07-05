Эксперты назвали два лучших способа укрепить сердце

Эксперты назвали два лучших способа укрепить сердцеНужно всего лишь немного изменить рацион
Болезни сердца ежегодно уносят более 160 тысяч жизней. И важную роль в этом может играть питание.
Доктор Майкл Мосли вместе с профессором Тимом Спектором объяснил, какие продукты считаются лучшими для сердца, а какой пищи лучше избегать.
Прежде всего, нужно отказаться от ультраобработанной пищи и вместо неё употреблять растительную. Это подтверждают оба специалиста.
Ультраобработанные продукты повышают вероятность развития болезней сердца, а также возникновения проблем с уровнем сахара в крови, кровяным давлением, мозгом.
Химические вещества, входящие в состав таких продуктов, могут повысить аппетит и вызвать впоследствии плохое самочувствие.
Кроме того, профессор Тим Спектор порекомендовал всем съедать 30 видов растительной пищи в неделю. Это могут быть фрукты, овощи, орехи, семена, травы или специи. Даже кофе можно назвать растительным продуктом, так как он представляет собой ферментированные бобы.
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