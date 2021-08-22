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Сегодня в 13:34

Эксперты назвали грибы продуктами для профилактики онкологических заболеваний

Это доказало недавнее исследование
Издание "Нихон кэйдзай" выяснило, как влияет употребление в пищу грибов на развитие рака.
Эксперты назвали грибы продуктами для профилактики онкологических заболеваний

Сегодня, сообщает корреспондент Дзюнко Ониси, существует множество различных исследований, которые теорию о грибах как средстве для профилактики подтверждают либо опровергают. Поэтому американские учёные решили объединить все данные и найти взаимосвязь между развитием рака в разных частях тела человека и поеданием грибов.

Сотрудники медицинского факультета Пенсильванского университета определили, что у людей, ежедневно съедающих по 18 граммов грибов (шляпка одного гриба шиитаке), вероятность возникновения онкологических заболеваний ниже на 45 процентов.

Эксперты назвали грибы продуктами для профилактики онкологических заболеваний

Первым делом они отобрали из Всемирной базы данных 17 исследований, связанных с употреблением людьми грибов и раком. Участников экспериментов учёные разделили на две группы, в одной из которых грибов их организм получал больше, а в другой - меньше. Оказалось, что у тех, кто ел больше этих продуктов, вероятность заболеть раком была на 34 процента ниже. При этом зависимость между онкологическим заболеванием отдельных частей тела и количеством грибов существовала только у женщин: риск возникновения рака груди у любительниц грибных блюд был снижен на 35 процентов.

Анализ риска развития других отдельных видов рака показал, что в целом грибы помогают снизить его на 20 процентов.

Также исследователи определили, становится ли вероятность развития рака меньше при снижении количества грибов. Согласно расчётам, именно 18 граммов грибов в день позволяет на 45 процентов сократить риск развития онкологических заболеваний всех видов.