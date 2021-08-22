Эксперты назвали грибы продуктами для профилактики онкологических заболеваний

Первым делом они отобрали из Всемирной базы данных 17 исследований, связанных с употреблением людьми грибов и раком. Участников экспериментов учёные разделили на две группы, в одной из которых грибов их организм получал больше, а в другой - меньше. Оказалось, что у тех, кто ел больше этих продуктов, вероятность заболеть раком была на 34 процента ниже. При этом зависимость между онкологическим заболеванием отдельных частей тела и количеством грибов существовала только у женщин: риск возникновения рака груди у любительниц грибных блюд был снижен на 35 процентов.

Анализ риска развития других отдельных видов рака показал, что в целом грибы помогают снизить его на 20 процентов.

Также исследователи определили, становится ли вероятность развития рака меньше при снижении количества грибов. Согласно расчётам, именно 18 граммов грибов в день позволяет на 45 процентов сократить риск развития онкологических заболеваний всех видов.