Эксперты назвали лучшие и худшие ингредиенты, которые можно добавлять в чай

Лучше всего: сок цитрусовых или их кожура. Сок лимона даст вам заряд витамина С, а кожура — полифенолы, витамин С и приятный аромат напитка. Есть даже исследования, связывающие употребление цитрусовых со снижением риска возникновения рака лёгких и с преимуществами для нервной системы.

Худшее: эфирные масла. Не все из них безопасны для приёма внутрь. Кроме того, поскольку они жирорастворимы, их лучше смешивать с продуктами или напитками, содержащими немного жира, а не с чаем.

Лучшее: молоко. Согласно одному исследованию, оно может уменьшить степень окрашивания зубов чаем. Более того, благодаря молоку вы получите кальций и белок. При этом нужно именно добавлять молоко в чай, а не наоборот, чтобы предотвратить его свёртывание.

Худшее: микропластик. Исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology, показало, что упакованные чайные пакетики некоторых марок на самом деле разлагаются в горячей воде и могут высвободить более 11 миллиардов частиц микропластика в одну чашку. Учёные продолжают обнаруживать негативные последствия для здоровья, связанные с употреблением этих частиц. Они включают значительно более высокий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (инсультов, сердечных приступов).

Лучшее: имбирь. Имбирный чай — популярное средство для улучшения пищеварения. Такими же преимуществами для здоровья обладает добавление имбирного порошка, экстракта или свежего имбиря в обычный чай. Кроме того, этот продукт отличается противовоспалительными, противомикробными и антиканцерогенными свойствами.

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