Эксперты назвали продукты, которые снимают усталость

Эксперты назвали продукты, которые снимают усталостьПопробуйте их есть чаще
Острый перец. Из одного стебля такого перца вы получите 0,93 мг железа.
Тмин. Одна столовая ложка этого продукта содержит 2,79 мг железа.
Петрушка. В 100 г этого растения — 6,2 мг железа.
Зелёный горох. Одна порция гороха даст вам 2,12 мг железа.
Спаржа. Всего в одной порции варёной спаржи — 1,64 мг железа.
Лук-порей. Его любят есть с оливковым маслом. Содержится в одной порции такого овоща — 1,14 мг железа.
Брюссельская капуста. Из одной порции капусты вы получите 1,4 мг железа.
Салат-латук. В нём мало калорий, хотя он сытный. Из одной порции салата можно получить 0,91 мг железа.
Соевые бобы. Если вы съедите тарелку эти бобов, то получите 8,84 мг железа.
Чечевица. Одна порция этого продукта содержит 6,59 мг железа.
Оливки. Одна порция маслин обеспечит организм 4,44 мг железа.
Лимская фасоль. В одной порции этой фасоли содержится 4,49 мг железа.
Тофу. Вегетарианцы его любят как источник белка и железа. Из одной порции тофу вы получите 3,02 мг железа.
Красное мясо. В 100 г такого мяса - 2,7 мг железа. И это примерно 15% суточной нормы.
Тыквенные семечки. Одна порция этих семечек содержит 2,84 мг железа.
Шведский мангольд. В 100 г этого овоща - 3,96 мг железа по сравнению с 1,8 мг в обычном мангольде.
Куркума. Одна чайная ложка этой специи содержит 1,86 мг железа, а 100 г - 41,4 мг.
Чёрная фасоль. Даже в одной порции этого продукта - 3,61 мг железа.
Свекольная ботва. Листья свёклы низкокалорийны и содержат много минералов. В том числе железо. Например, в одной порции листьев - 2,74 мг железа.
Сухофрукты. Помимо железа, они содержат большое количество сахара.
Чёрная капуста. Одна порция такой капусты содержит 2,15 мг железа.
Чёрный виноград. В 100 г этого фрукта - 2 мг железа. Однако нужно помнить, что в винограде также много сахара.
Печень. Всего одна порция этого продукта содержит 17,9 мг железа.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.