Эксперты назвали продукты, которые снимают усталость

Острый перец. Из одного стебля такого перца вы получите 0,93 мг железа.

Тмин. Одна столовая ложка этого продукта содержит 2,79 мг железа.

Петрушка. В 100 г этого растения — 6,2 мг железа.

Зелёный горох. Одна порция гороха даст вам 2,12 мг железа.

Спаржа. Всего в одной порции варёной спаржи — 1,64 мг железа.

Лук-порей. Его любят есть с оливковым маслом. Содержится в одной порции такого овоща — 1,14 мг железа.

Брюссельская капуста. Из одной порции капусты вы получите 1,4 мг железа.

Салат-латук. В нём мало калорий, хотя он сытный. Из одной порции салата можно получить 0,91 мг железа.

Соевые бобы. Если вы съедите тарелку эти бобов, то получите 8,84 мг железа.

Чечевица. Одна порция этого продукта содержит 6,59 мг железа.