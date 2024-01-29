Эксперты назвали продукты, в которых много витамина С

Много витамина С можно получить из мандаринов, апельсинов, грейпфрутов, киви, клубники. Также специалисты рекомендуют употреблять такие продукты, как кумкват. Всего семь плодов этого растения дадут суточную норму витамина С.

Полезен для укрепления иммунитета и чеснок. Эффективнее всего он действует в запечённом или сыром виде.

В йогурте содержится много пробиотических бактерий. Эти вещества, как известно, поддерживают здоровье кишечника, который играет роль в защите от различных инфекций. Максимальную пользу от йогурта вы получите при употреблении его вместе с зеленью или специями.