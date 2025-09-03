Эксперты: общение с ИИ не заменит живое общение и способен навредить

Системы на основе ИИ, те же чат-боты, например, становятся популярными, особенно среди молодежи. Они: всегда доступны, быстро отвечают и не требуют от пользователя подстраиваться под собеседника. Однако постоянное общение с ИИ лишает человека возможности тренировать ключевые социальные навыки — выражать свои мысли, обсуждать сложные эмоции и справляться с разочарованием, которое возникает, когда реальный человек не оказывает ожидаемой поддержки, поясняют эксперты. В долгосрочной перспективе это создаёт дефицит настоящего общения, важного для личностного роста.

Кроме того, ИИ не умеет распознавать невербальные сигналы — мимику, интонацию и другие элементы эмоционального контакта. Без этого любая обратная связь остаётся «неполной» и может привести к «неправильным выводам», особенно в сложных ситуациях.

