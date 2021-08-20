Эксперты объяснили, чем может быть опасно мясо

Эксперты объяснили, чем может быть опасно мясоНа самом деле оно может стать причиной некоторых заболеваний
Корреспондент украинского издания изучил мнения учёных о влиянии мяса на человека. В 2014 году считалось, что употребление мясных продуктов увеличивает риск заболеть колоректальным раком предстательной и поджелудочной железы. Позднее появились дополнения к этому: так, исследователи заявили, что самое вредное мясо - переработанное (сосиски, колбаса и пр.).
На данный момент большинство специалистов советуют не есть красное мясо чаще 3-5 раз в неделю. Кроме того, они отмечают, что максимально допустимая доза при этом - 500 граммов в сумме.
Этот легко усваиваемый человеческим организмом белок, богатый аминокислотами, железом и цинком, может быть опасным. Дело в том, что в организме специально выращиваемых для этого животные, могут содержаться пестициды, микотоксины, тяжёлые металлы. Также для быстрого роста и лечения при болезни им вводят антибиотики и гормоны. Конечно, при термообработке часть вредных веществ исчезает, но всё равно не все.
Более того, при такой обработке в мясе появляются канцерогены. Они могут спровоцировать мутации, повреждения хромосом и клеток ДНК, а также влиять на состав микробиома кишечника. В исследованиях говорится, что таких изменений достаточно для увеличения вероятности возникновения болезней, связанных с онкологией. Наиболее опасный в этом плане вид мяса (наряду с табаком) - переработанное. Оно точно может стать причиной возникновения рака. А вот красное мясо представители международных организаций по контролю за онкологическими заболеваниями поместили в категорию номер два (то есть он, возможно, вызывает рак). Связано это с тем, что пока нет достоверных свидетельств того, что оно настолько опасно.
Самыми безопасными способами приготовления на огне, пишет журналист, считаются варение, тушение и запекание. Готовить при этом нужно при низких температурах.
Те, кто соблюдает вегетарианскую диету, как говорится в материале, - почти не подвержены некоторым онкологическим заболеваниям. Однако, замечает автор, необходимо помнить, что мы каждый день подвергаемся воздействию каких-либо вредных факторов. Например, жители городов едва ли способны себя обезопасить от всего.
В заключение автор перечислил несколько советов по поддержанию здоровья. Для этого нужно отказаться от переработанных мясных продуктов, есть ежедневно достаточное количество овощей и фруктов, много двигаться, использовать защитные средства от солнца и бросить курить.