Эксперты объяснили, чем может быть опасно мясо

Корреспондент украинского издания изучил мнения учёных о влиянии мяса на человека. В 2014 году считалось, что употребление мясных продуктов увеличивает риск заболеть колоректальным раком предстательной и поджелудочной железы. Позднее появились дополнения к этому: так, исследователи заявили, что самое вредное мясо - переработанное (сосиски, колбаса и пр.).

На данный момент большинство специалистов советуют не есть красное мясо чаще 3-5 раз в неделю. Кроме того, они отмечают, что максимально допустимая доза при этом - 500 граммов в сумме.

Этот легко усваиваемый человеческим организмом белок, богатый аминокислотами, железом и цинком, может быть опасным. Дело в том, что в организме специально выращиваемых для этого животные, могут содержаться пестициды, микотоксины, тяжёлые металлы. Также для быстрого роста и лечения при болезни им вводят антибиотики и гормоны. Конечно, при термообработке часть вредных веществ исчезает, но всё равно не все.