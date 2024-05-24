Эксперты объяснили, как долго хранятся остатки пищи и как продлить их срок годности

Срок хранения остатков во многом зависит от температуры и времени. Известно, что бактерии быстро растут и размножаются при температуре от +4 до +60 градусов по Цельсию. Количество бактерий при этом температурном диапазоне удваивается каждые 20 минут. Чтобы остатки пищи, которая не хранилась в холодильнике, испортились, требуется всего около двух часов. При более высоких температурах еда испортится всего за час.

При этом даже если вы охладите сразу же пищу, поместив в холодильник, всё равно бактерии в ней начнут размножаться. Опасно такую еду будет употреблять уже спустя 3-4 дня.

Замораживание остатков при температуре 0 градусов или ниже останавливает рост бактерий, вызывающих порчу. Тем не менее качество и вкус еды ухудшатся примерно через 3-4 месяца.