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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 мая 2024, 16:30
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Эксперты объяснили, как долго хранятся остатки пищи и как продлить их срок годности

Это полезно знать
Остатки еды на вынос или блюд, приготовленных дома, могут ещё храниться в холодильнике 3-5 дней. Но важно помнить о нескольких правилах.
Эксперты объяснили, как долго хранятся остатки пищи и как продлить их срок годности
© FILADENDRON//GETTY IMAGES

Срок хранения остатков во многом зависит от температуры и времени. Известно, что бактерии быстро растут и размножаются при температуре от +4 до +60 градусов по Цельсию. Количество бактерий при этом температурном диапазоне удваивается каждые 20 минут. Чтобы остатки пищи, которая не хранилась в холодильнике, испортились, требуется всего около двух часов. При более высоких температурах еда испортится всего за час.

При этом даже если вы охладите сразу же пищу, поместив в холодильник, всё равно бактерии в ней начнут размножаться. Опасно такую еду будет употреблять уже спустя 3-4 дня.

Замораживание остатков при температуре 0 градусов или ниже останавливает рост бактерий, вызывающих порчу. Тем не менее качество и вкус еды ухудшатся примерно через 3-4 месяца.

Эксперты объяснили, как долго хранятся остатки пищи и как продлить их срок годности
© KINGA KRZEMINSKA / GETTY IMAGES

После употребления пищи заморозьте или поставьте в холодильник её остатки в течение 1–2 часов. Также выбросьте все продукты, которые остались вне холодильника на более чем два часа (при температуре выше 60 градусов - более чем час).

Храните продукты в герметичных контейнерах. То есть под крышкой или плёнкой.

Горячие блюда храните в небольших количествах и неглубоких контейнерах.

Проверьте также температуру в холодильнике и морозильной камере.

Пользуйтесь приложением, разработанным Службой безопасности и инспекции пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США. Оно называется FoodKeeper, и в нём есть советы по хранению остатков пищи.

Сохраняйте горячую пищу горячей. Для этого поместите её в мультиварку, жаровню или на поднос для подогрева.

Храните холодные скоропортящиеся продукты в холоде, регулярно мойте холодильник, а также храните остатки сырого мяса отдельно от других продуктов.

Остатки еды разогревайте в микроволновой печи или приготовьте в духовке при температуре 165 градусов или выше.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.