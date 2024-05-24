Эксперты объяснили, как долго хранятся остатки пищи и как продлить их срок годности

Эксперты объяснили, как долго хранятся остатки пищи и как продлить их срок годностиЭто полезно знать
Срок хранения остатков во многом зависит от температуры и времени. Известно, что бактерии быстро растут и размножаются при температуре от +4 до +60 градусов по Цельсию. Количество бактерий при этом температурном диапазоне удваивается каждые 20 минут. Чтобы остатки пищи, которая не хранилась в холодильнике, испортились, требуется всего около двух часов. При более высоких температурах еда испортится всего за час.
При этом даже если вы охладите сразу же пищу, поместив в холодильник, всё равно бактерии в ней начнут размножаться. Опасно такую еду будет употреблять уже спустя 3-4 дня.
Замораживание остатков при температуре 0 градусов или ниже останавливает рост бактерий, вызывающих порчу. Тем не менее качество и вкус еды ухудшатся примерно через 3-4 месяца.
После употребления пищи заморозьте или поставьте в холодильник её остатки в течение 1–2 часов. Также выбросьте все продукты, которые остались вне холодильника на более чем два часа (при температуре выше 60 градусов - более чем час).
Храните продукты в герметичных контейнерах. То есть под крышкой или плёнкой.
Горячие блюда храните в небольших количествах и неглубоких контейнерах.
Проверьте также температуру в холодильнике и морозильной камере.
Пользуйтесь приложением, разработанным Службой безопасности и инспекции пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США. Оно называется FoodKeeper, и в нём есть советы по хранению остатков пищи.
Сохраняйте горячую пищу горячей. Для этого поместите её в мультиварку, жаровню или на поднос для подогрева.
Храните холодные скоропортящиеся продукты в холоде, регулярно мойте холодильник, а также храните остатки сырого мяса отдельно от других продуктов.
Остатки еды разогревайте в микроволновой печи или приготовьте в духовке при температуре 165 градусов или выше.
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