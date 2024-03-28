Эксперты объяснили, как отличить тревогу от тревожного расстройства

Тревожные расстройства диагностируются специалистом в области психического здоровья на основе определённых критериев. При тревожном расстройстве страх или беспокойство у человека сохраняются ещё долгое время (даже когда проблема решена), становятся чересчур сильными или мешают вести повседневную жизнь.

Человеку с тревожным расстройством может казаться, что беспокойство невозможно контролировать. Он будет избегать других людей, ситуаций или вещей, которые, по его мнению, вызывают тревогу.

Так, у человека может быть тревожное расстройство, если он испытывает сильный страх перед нереалистичным сценарием. Например, он не может вообще ходить по мостам, так как боится высоты.

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