Эксперты объяснили, как отличить тревогу от тревожного расстройства

Эксперты объяснили, как отличить тревогу от тревожного расстройстваИногда беспокойство может быть нормальной реакцией на жизненные события
Тревога зачастую является неприятным чувством. Однако это на самом деле здоровая реакция на определённые триггеры. Она помогает нам оставаться в безопасности. «Нормальная» тревога пропорционально связана с конкретной ситуацией или проблемой и длится ровно столько, сколько длится сама ситуация или проблема. Об этом говорит Сара Гандл, психиатр, клинический психолог с частной практикой в Нью-Йорке. К примеру, совершенно нормально тревожиться из-за соблюдения дедлайна на работе или выступления перед большой группой людей.
На физическом уровне тревога может включать учащённое сердцебиение, мышечное напряжение, сухость во рту или потливость. В плане поведения это может привести к тому, что человек будет избегать обычных ситуаций, перестанет говорить о своих чувствах или не сможет принимать решения.
Тревожные расстройства диагностируются специалистом в области психического здоровья на основе определённых критериев. При тревожном расстройстве страх или беспокойство у человека сохраняются ещё долгое время (даже когда проблема решена), становятся чересчур сильными или мешают вести повседневную жизнь.
Человеку с тревожным расстройством может казаться, что беспокойство невозможно контролировать. Он будет избегать других людей, ситуаций или вещей, которые, по его мнению, вызывают тревогу.
Так, у человека может быть тревожное расстройство, если он испытывает сильный страх перед нереалистичным сценарием. Например, он не может вообще ходить по мостам, так как боится высоты.
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