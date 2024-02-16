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Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 февраля 2024, 12:00
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Эксперты объяснили, какие проблемы с кожей возникают зимой и почему

От этого страдают на самом деле многие
Холодная и сухая погода в зимнее время может действительно навредить коже. Вот что об этом вам нужно знать.

Низкий уровень влажности и низкие температуры зимой могут ухудшить барьерную функцию кожи и лишить её эфирных масел. Если у вас есть экзема, то переживать этот период вам может быть ещё труднее.

Даже если у вас нет кожных заболеваний, холодный сухой воздух всё равно может обезвоживать кожу, вызывая дискомфорт и зуд. Когда кожа в целом становится сухой, то организм вырабатывает избыточное количество масла. Это может привести к появлению прыщей.

Эксперты объяснили, какие проблемы с кожей возникают зимой и почему
© JODIE JOHNSON PHOTOGRAPHY/STOCKSY

Если в ваших средствах для ухода за кожей есть спиронолактон или третиноин, то вы можете только усугубить проблему. Лекарства от прыщей в целом могут сушить кожу.

Не забывайте и о кожей головы, поскольку зимой часто возникают перхоть и другие проблемы с волосами.

Зимой при уходе за кожей важно перейти с летних лосьонов на густые увлажняющие кремы или даже вазелин. Лучшее время для увлажнения - сразу после душа. Это поможет сохранить в коже больше влаги. Важно при этом увлажнять как лицо, так и шею.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Health
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#медицина
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