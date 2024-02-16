Эксперты объяснили, какие проблемы с кожей возникают зимой и почему

Эксперты объяснили, какие проблемы с кожей возникают зимой и почемуОт этого страдают на самом деле многие
Низкий уровень влажности и низкие температуры зимой могут ухудшить барьерную функцию кожи и лишить её эфирных масел. Если у вас есть экзема, то переживать этот период вам может быть ещё труднее.
Даже если у вас нет кожных заболеваний, холодный сухой воздух всё равно может обезвоживать кожу, вызывая дискомфорт и зуд. Когда кожа в целом становится сухой, то организм вырабатывает избыточное количество масла. Это может привести к появлению прыщей.
Если в ваших средствах для ухода за кожей есть спиронолактон или третиноин, то вы можете только усугубить проблему. Лекарства от прыщей в целом могут сушить кожу.
Не забывайте и о кожей головы, поскольку зимой часто возникают перхоть и другие проблемы с волосами.
Зимой при уходе за кожей важно перейти с летних лосьонов на густые увлажняющие кремы или даже вазелин. Лучшее время для увлажнения - сразу после душа. Это поможет сохранить в коже больше влаги. Важно при этом увлажнять как лицо, так и шею.
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