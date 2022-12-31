Эксперты оценили эффективность распространённых способов лечения похмелья

1. Проглотить сырое яйцо перед выпивкой.

Этот метод может показаться омерзительным, но его нередко практикуют в народе. Эксперты отметили, что не понимают, как это может работать, но есть люди, которые говорят об улучшении состояния после такого. Специалисты предположили, что схожего эффекта можно добиться, если съесть варёное яйцо вместо сырого.

2. Употребление добавки N-ацетилцистеина (NAS).

Согласно одному исследованию, приём добавок NAC перед употреблением алкоголя помог облегчить симптомы похмелья, особенно тошноту и физическую слабость. Особенно это было эффективно для женщин. Эксперты предполагают, что добавка может быть полезна, потому что она является антиоксидантом. Тем не менее, её не стоит принимать без консультаций со своим врачом.

3. Выпить ложку оливкового или подсолнечного масла.

Масло может помочь замедлить всасывание алкоголя в кровь, но если вы выпьете слишком много спиртного, то никакого эффекта не будет.

В целом, специалисты для предотвращения похмелья советуют пить по стакану воду между порциями алкоголя, не употреблять спиртное натощак, да и вообще, как бы банально это ни звучало, пить меньше.