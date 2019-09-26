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Эксперты оценили сложность починки новых Apple Watch

Разобрали устройство
Вслед за новыми iPhone специалисты из iFixit изучили «умные» часы Apple Watch Series 5. По ремонтопригодности они оказались на уровне устройств предыдущего поколения.

Данный показатель эксперты оценили в 6 из 10 баллов (где 10 баллов дают самым простым в ремонте устройствам). Специалисты сразу отметили увеличенный аккумулятор в Watch Series 5. Он оказался на 10% более ёмким, чем батарея Watch Series 4 40-миллиметровой модели. Аккумулятор также чуть больше физически (на 1,4%).

Кроме того, Apple поставила в часы улучшенный датчик внешней освещённости и совершенно новый компас с очень маленьким гироскопом.

В целом, отличить Watch Series 5 от Watch Series 4 довольно сложно даже внутри. А увеличенная батарея не делает часы автономнее из-за новой функции Always-On Display.

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