Эксперты оценили сложность починки новых Apple Watch

Данный показатель эксперты оценили в 6 из 10 баллов (где 10 баллов дают самым простым в ремонте устройствам). Специалисты сразу отметили увеличенный аккумулятор в Watch Series 5. Он оказался на 10% более ёмким, чем батарея Watch Series 4 40-миллиметровой модели. Аккумулятор также чуть больше физически (на 1,4%).

Кроме того, Apple поставила в часы улучшенный датчик внешней освещённости и совершенно новый компас с очень маленьким гироскопом.

В целом, отличить Watch Series 5 от Watch Series 4 довольно сложно даже внутри. А увеличенная батарея не делает часы автономнее из-за новой функции Always-On Display.