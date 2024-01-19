Эксперты определили самые быстрые и самые медленные гены человека

Команда учёных впервые сравнила изменения в структуре генов и регуляции их работы, связанные с эволюцией. Всего проанализировали исследователи 10 890 генов и 2 972 молекулярных пути.

Оказалось, что самая высокая скорость изменений была у генов и сигнальных путей, которые связаны с иммунитетом, ответом на бактериальные инфекции. Если говорить о самых медленных темпах, то они касались развития эмбриона, структурной организации ДНК, основополагающих процессов синтеза РНК и белков по расположенным в ДНК «инструкциям».