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Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 января 2024, 05:15
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Эксперты определили самые быстрые и самые медленные гены человека

Результаты этого исследования опубликованы в журнале Cells
Эксперты из Института персонализированной онкологии Сечёновского Университета в рамках нового исследования провели анализ почти половины генома человека. Им удалось определить скорость структурного и регуляторного изменения отдельных генов и групп генов. Вот что конкретно стало известно.

Команда учёных впервые сравнила изменения в структуре генов и регуляции их работы, связанные с эволюцией. Всего проанализировали исследователи 10 890 генов и 2 972 молекулярных пути.

Оказалось, что самая высокая скорость изменений была у генов и сигнальных путей, которые связаны с иммунитетом, ответом на бактериальные инфекции. Если говорить о самых медленных темпах, то они касались развития эмбриона, структурной организации ДНК, основополагающих процессов синтеза РНК и белков по расположенным в ДНК «инструкциям».

Эксперты определили самые быстрые и самые медленные гены человека
© NewScientist

Помимо этого, учёные подробнее изучили эволюционные изменения основных молекулярных сигнальных путей, которые связаны с развитием рака. Выяснилось, что большая часть изменений происходит со средней скоростью. При этом в ускоренных темпах шла эволюция в пути Akt, связанном с делением, ростом, выживанием клеток, а замедленной она была в пути Hedgehog, который отвечал за дифференцировку клеток.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Хайтек
Автор:Валерия Филимонова
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#человек
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