Эксперты опровергли миф о пользе красного вина

Авторы текста отметили, что иногда результаты исследований красного вина часто бывают преувеличены. Некоторые научные работы показали, что употребление красного вина может снизить кровяное давление, однако есть признаки того, что эти выводы были раздуты. На самом деле, стоит провести дополнительные исследования, прежде чем окончательно утверждать, будто вино полезно.

Кроме того, связь между здоровье сердца и употреблением алкоголя в этих исследованиях неясна. Вполне может оказаться, что на снижение кровяного давления влияют другие факторы, нежели красное вино.

Авторы добавили, что одно из наиболее убедительных исследований в данной области показало, что снижать кровяного давление может и употребление безалкогольного красного вина.