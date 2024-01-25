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Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 января 2024, 06:00
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Эксперты перечислили лучшие продукты от стресса

Добавьте их в свой ежедневный рацион
Стресс, особенно хронический, может сильно навредить здоровью. Например, известно, что он повышает вероятность развития болезней сердца. Вот какие продукты помогут при стрессовой ситуации.

Жирная рыба. Это тунец, лосось, форель и сардины. Все они содержат вещества, снимающие стресс: жиры омега-3, L-триптофан, L-тирозин и витамин D. Исследования показывают, что диета, содержащая много аминокислот, благотворно влияет на психическое здоровье, может помочь улучшить настроение, уменьшить стресс и симптомы тревоги и депрессии. Также известно, что омега-3 в жирной рыбе уменьшают проявление тревоги и стресса.

Фасоль и чечевица. Рацион с высоким содержанием этих продуктов даёт множество преимуществ для здоровья: от снижения риска возникновения сердечных заболеваний до улучшения настроения. Результаты исследования 2022 года показали, что люди, которые едят больше бобовых, на 26% менее склонны к сильному восприятию стресса.

Ягоды. Они отличаются наличием антиоксидантных и противовоспалительных соединений, витаминов и минералов. Потребление большого количества ягод связано со снижением восприятия стресса.

Матча. Этот напиток содержит много L-теанина — аминокислоты, которая которая снимает стресс и избавляет от тревоги.

Яблоки, груши, бананы, цитрусовые. Исследование 2022 года показало, что употребление именно определённых фруктов связано с более низким уровнем стресса. Полезнее всего оказались бананы, апельсины и другие цитрусовые (они снизили восприятие стресса на 24%), яблоки (снизили влияние стресса на 25%) и груши (снизили влияние стресса на 31%).

Эксперты перечислили лучшие продукты от стресса
© ANASTASIIA KRIVENOK

Листовая зелень и крестоцветные овощи. Они богаты витамином С, каротиноидами и магнием. Все эти вещества способствуют снижению стресса.

Семена конопли. Всего три столовых ложки этого продукта покрывают 50% ежедневной потребности человека в магнии, а также дают другие важные питательные вещества, связанные с реакцией на стресс: например, цинк. Низкий уровень цинка может влиять на настроение и связан с симптомами тревоги.

Какао-продукты. Известно, что какао-бобы и какао-порошок помогают снять стресс и улучшают настроение.

Авокадо. Уменьшить симптомы стресса помогут магний и клетчатка в составе этого фрукта.

Квашеная капуста и другие ферментированные продукты. Эти продукты наиболее известны своим влиянием на здоровье кишечника. Исследования также показывают, что ферментированные продукты могут влиять на гормоны стресса и снижают восприятие стресса человеком.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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