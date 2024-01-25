Эксперты перечислили лучшие продукты от стресса

Жирная рыба. Это тунец, лосось, форель и сардины. Все они содержат вещества, снимающие стресс: жиры омега-3, L-триптофан, L-тирозин и витамин D. Исследования показывают, что диета, содержащая много аминокислот, благотворно влияет на психическое здоровье, может помочь улучшить настроение, уменьшить стресс и симптомы тревоги и депрессии. Также известно, что омега-3 в жирной рыбе уменьшают проявление тревоги и стресса.

Фасоль и чечевица. Рацион с высоким содержанием этих продуктов даёт множество преимуществ для здоровья: от снижения риска возникновения сердечных заболеваний до улучшения настроения. Результаты исследования 2022 года показали, что люди, которые едят больше бобовых, на 26% менее склонны к сильному восприятию стресса.

Ягоды. Они отличаются наличием антиоксидантных и противовоспалительных соединений, витаминов и минералов. Потребление большого количества ягод связано со снижением восприятия стресса.

Матча. Этот напиток содержит много L-теанина — аминокислоты, которая которая снимает стресс и избавляет от тревоги.

Яблоки, груши, бананы, цитрусовые. Исследование 2022 года показало, что употребление именно определённых фруктов связано с более низким уровнем стресса. Полезнее всего оказались бананы, апельсины и другие цитрусовые (они снизили восприятие стресса на 24%), яблоки (снизили влияние стресса на 25%) и груши (снизили влияние стресса на 31%).