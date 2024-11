Эксперты по сну объяснили, что можно сделать, если вы не можете перестать ворочаться ночью

Вот что рекомендуют делать специалисты в области сна, когда долго не получается заснуть.

Послушайте что-нибудь приятное. Джейд Бай, доктор философии, сертифицированный специалист по поведенческой медицине сна и автор книги Hello Sleep: The Science and Art of Overcoming Insomnia Without Medications, слушает перед сном аудиокниги. Это помогает расслабиться вместо того, чтобы сосредоточиться на сне. При этом важно избегать слишком стимулирующего контента.

Относитесь к ситуации с позитивом. По словам У. Кристофера Уинтера, доктора медицины, невролога и врача-специалиста по сомнологии и медицине сна в Шарлоттсвилле, секрет преодоления бессонницы в том, чтобы находить радость в пребывании в постели и бодрствовании. Лучше научиться получать удовольствие от простого отдыха, пока не придёт сон.